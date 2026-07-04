Kista Cricket Club Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Kista Cricket Club

Iqbal, Hamza

Azam, Junaid

Anwar, Muhammad Farhan

Nawaz, Shahid

Mehdi, Ghazzal

Badar, Maqoos

Asif, Muhammad

Khan, Naeem Ullah

Baig, Rizwan

Mehmood, Ahsan

Jan, Noman

Kader, Md Abdul

Saeed, Hamza Imran

Riaz, Bilal

Khan, Mehtab Ali

Muhammad, Faizan Ul Haq

Alam, Muhammad Bilal

Hussain, Muhammad Muneeb

Anser, Muhammad

Ali, Basharat

Hassan, Muhammad Moghees

Dhupar, Archit

Khan, Sumsam Ullah

Haq, Muhammad Ikram Ul

Ahsan, Muhammad

Waqar, Muhammad

Kaul, Pankaj

Ali, Hamid

Khalid, Umair Ali

Shah, Awais