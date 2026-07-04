Koln Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Koln Cc

Sanka, Sasanka

Kadem, MD Shafiullah

Dhani, Akshay

India

Panwar, Manav

India

Sekar, Dwarak

India

Singh, Jagandeep

Ramamurthy, Aadithya

Sharifollah, Sherzad

Afghanistan

Likhon, Ahmed

Shiriskar, Omkar

Sugathan, Akhil

Demiwal, Deepak

Safi, Sangariar

Sharief, Mushafiq

Kashyap, Vinay

Gajera, Charchil

Deshpande, Ameya

Germany

Makkar, Ashish

Germany

Rathod, Dhruv Chetanbhai

Germany

Sharma, Pramod Kumar

India

Morbagal, Tejas Harish

Germany

Baskaran, Jayaraman

Tayyab, Muhammad

Panicker, Vaisakh

Naik, Tejas

Banwait, Sukhinder

Nair, Pranav

Bokka, Naga

Nair, Anish

Mohammad, Arif