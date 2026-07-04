Nicosia Xi Fighters Cc Cricket Team Players

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Nicosia Xi Fighters Cc

Rahman, Munnah

Bam, Ashish

Nepal

K.C, Bhuwan

Cyprus

Sijan, Minhajuddin

Bangladesh

Al Tasmin, Abdullah

Chowdhury, Alvi

Hossain, Ramjan

Bangladesh

Ahmed, Sourav

Bangladesh

Hossain, Anowar

Bangladesh

Miah, Parvez

Ahmad, Kamran

Bangladesh

Khan, Md Naeem

Bangladesh

Islam, Md Monirul

Mahmud, Md Kamrul

Bangladesh

Chowdhury, Mostofa

Bangladesh

Talukder, Md Shahjalal

Bangladesh

Hoque Chowdhury, Mohammad Abrarul

Ahmed, Rumel

Bangladesh

Sheikh, Alamin

Hossain, Forhad

Howladar, Mamun

Ibrahim, Muhammad

Yeamin, Muhammad

Bangladesh

Faruk, Sheikh Mohammad Omar

Rabbi, Rezaul

Hossain, Rabbi

Riaz, Shakhawat Hossain

Tasin, Shahen Shah

Kamrujjaman, MD

Hasnat, Abul