Royal Falcons Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Royal Falcons

Torok, Gabor

Momin, Rabin Gulamkasim

Arif, Sheharyar

Bangani, Mridul

Bhargav, Dumasiya

Tyagi, Ashish

Bhadauria, Abhishek

Anjum, Ghilman

Gusain, Praveen

Kuriakose, Stephen

Ansari, Irshad

Tripathi, Gopal

Wadhwa, Manish

Pinto, Alden

Parmar, Akash

Mahajan, Dipak

Bhathlakar, Jignesh

Bhardwaj, Manu

Namgail, Stanzin

Patel, Nikunjbhai

Patel, Hiteshkumar

Khan, Fayaz

Usama, Muhammad

Sulaiman, Muhammad

Priteshkumar, Patel

Hafeez, Ikram

Trivedi, Shiv

Kaushik, Prateek

Shinwari, Waqas

Ashok, Akarsh

Sakhare, Aniket

Kumar, Pankaj

Patel, Hitesh