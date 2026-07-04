Royal Roma Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Royal Roma

Mahmood, Sohail

Pakistan

Singh, Rajwinder

Arshad, Muhammad Aqeel

Mohammod, Nur

Bangladesh

Shahzad, Umar

Pakistan

Muhammad, Bilal

Italy

Butt, Usama

Italy

Singh, Gagandeep

India

Muhammad, Arif

Mubashar, Hassan

Kumar, Sarabjit

Rehman, Saif Ul

Saeed, Hassan

Irfan, Haider

Tanvir, Anas

Khalil, Nauman

Rashid, Usman

Singh, Kamaljeet

Lakanwal, Khawani

haq, Islam ul

Ghulam, Ahmer

Italy

Shehanka, Tinusha

Sri Lanka

Singh, Mukhtiar

India

Zadran, Shadamgul

Afghanistan

Islam, Asraful

Bangladesh

Zulqarnain Ali

Prakash, Jitendra

India

Kumar, Anil

India

Ram, Kulwinder

India

Hossain, Mubarak

Bangladesh

Niazi, Muneeb

Pakistan

Dharamvir, Kumar