Follow us
Mahmood, Sohail
Pakistan
Singh, Rajwinder
Arshad, Muhammad Aqeel
Mohammod, Nur
Bangladesh
Shahzad, Umar
Muhammad, Bilal
Italy
Butt, Usama
Singh, Gagandeep
India
Muhammad, Arif
Mubashar, Hassan
Kumar, Sarabjit
Rehman, Saif Ul
Saeed, Hassan
Irfan, Haider
Tanvir, Anas
Khalil, Nauman
Rashid, Usman
Singh, Kamaljeet
Lakanwal, Khawani
haq, Islam ul
Ghulam, Ahmer
Shehanka, Tinusha
Sri Lanka
Singh, Mukhtiar
Zadran, Shadamgul
Afghanistan
Islam, Asraful
Zulqarnain Ali
Prakash, Jitendra
Kumar, Anil
Ram, Kulwinder
Hossain, Mubarak
Niazi, Muneeb
Dharamvir, Kumar