Stockholm Cc Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Stockholm Cc

Anjum, Naveed

Sweden

Rafique, Usman

Malik, Zafar

Nazir, Adnan

Imtiaz, Sarmad

Asad, Saad

Syed, Imran

Ahmad, Abrar

Mathur, Abhishek

Raveendran, Rajesh

Nali, Chenna

Patel, Himanshu

Vats, Kaushik

Kumar, Rakesh

Yadlapalli, Santosh

Chalindra, Vinod

Saikia, Jyotimoi

Upadhyaya, Avinash

Kaul, Pankaj

Panchal, Kunal

Sandhu, Deepjagan Singh

Vaidya, Archan

Tomar, Manoj Singh

Sandhu, Harlagan Singh

Arsi, Shiva

Kumpati, Joshua

Paralath, Yashas

Amalraj, Ashwin

Rasheed, Waleed

Kumpati, Daniel

Panda, Chandra Sanjita Kshyatisekhar

Palan, Apoorva

Albert, Ashwin