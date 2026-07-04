VfB Gelsenkirchen Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

VfB Gelsenkirchen

Asif, Muhammad

Manoharan, Gopinath

India

Fatmi, Waqas Azim

Asmari, Zakirullah

Bhushan, Raj

Germany

Satapathy, Ronit

India

Madanagopal, Dhamodharan

India

Dhaly, Alom

Bangladesh

Sahasranaman, Krishnan

India

Anand, Vishu

Pruss, Acelan

Palaniappan, Rubesh

Germany

Jani, Milanbhai

Sompalle, Midhun Chakravarthy

Oweis, Muhammad

Germany

Zadran, Usman Ghani

Raheel, Muhammad

Germany

Jabarkheel, Mirwali

Germany

Vimalkumar, Tamakuwala Jay

Khan, Kamran

Hussain, Syed Waqar Shah

Murugesh, Punith

India

Stanikzai, Habibullah

Srinivas, Satyanarayana

Sankaran, Vignaesh

Germany

Hugakhil, Suliman

Germany

Hussain, Mubashir

Germany

Awasthi, Shrutarv

Germany

Dhaly, Safin

Shahedullah, Wali

Fernando, Pradeep Warnakulasuriya

Khogainiwal, Najibullah

Baskaran, Jayaraman

Laghmani, Habiburahman

Babu, Gowthaman Suresh

Arshad, Faisal

Hameed, Muhammad Younas

Suresh, Gowthaman

Tamakuwala, Jay

Sompalle, Midhun

Jani, Milan

Fernando, Pradeep

Hameed, Younas