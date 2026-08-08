Tevita Soko Waqavakatoga
bowler
|Full name:
|Tevita Soko Waqavakatoga
|Nationality:
|Fiji
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|6
|6
|Overs
|18.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|122
|122
|Wickets
|7
|7
|Avg
|17.42
|17.42
|SR
|15.42
|15.42
|Eco
|6.77
|6.77
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|5
|Not outs
|1
|1
|Runs
|28
|28
|Balls Faced
|31
|31
|Avg
|7
|7
|SR
|90.32
|90.32
|Fours
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|18
|18
|Hundreds
|0
|0