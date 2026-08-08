Tevita Soko Waqavakatoga

Tevita Soko Waqavakatoga

bowler

Full name:Tevita Soko Waqavakatoga
Nationality:Fiji
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2024 Teams

Fiji

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings66
Overs18.018.0
Balls--
Maidens00
Runs122122
Wickets77
Avg17.4217.42
SR15.4215.42
Eco6.776.77
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Not outs11
Runs2828
Balls Faced3131
Avg77
SR90.3290.32
Fours11
Fifties00
Sixies11
Highest1818
Hundreds00

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