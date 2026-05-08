Fiji

Fiji

Gender:Men

Players

2026 Players

Josaia Baleicikoibia

Fiji

Kitione Tayaga

Ledua Gauna

Manase Moce Tikotikoca

Fiji

Metuisela Beitaki

Fiji

Noa Acawei

Fiji

Peni Dakainivanua

Fiji

Peni Volavola Vuniwaqa

Fiji

Savenaca Waqabaca

Seru Marutu Tupou

Fiji

Siteri Tabuisulu

Fiji

Taleivuli Jikoibure

Viliame Matai Waqavakatoga

Vilisoni Veiqravi

Villame Manakitoga

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played2
Won0
Drawn0
Lost2
No result0

Fiji Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Villianur Mohit Kings

Villianur Mohit Kings

Ossudu Accord Warriors

Ossudu Accord Warriors

African Lions

African Lions

East Delhi Riders

East Delhi Riders

Samoa

Samoa

Trans Titan

Trans Titan

Cook Islands

Cook Islands

Indo Kings

Indo Kings

Yanam Royals

Yanam Royals

Euro Rangers

Euro Rangers