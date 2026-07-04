U19 ODI Series South Africa vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series South Africa vs Bangladesh

Uzzaman, Md. Rafi

Bangladesh

Emon, Md. lqbal Hossain

Bangladesh

Ahmed, Arif

Bangladesh

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Abrar, Zawad

Bangladesh

Siddiki Aleen, Kalam

Bangladesh

Hossan, Rizan

Bangladesh

Abdullah, Md

Bangladesh

Sarker, Debashish

Bangladesh

Ratul, Samiun Basir

Bangladesh

Al Fahad, Mohammad

Bangladesh

Mozumder, Sanjid

Bangladesh

Schalkwyk, Jorich Van

South africa

Bulbulia, Muhammed

South africa

Manack, Armaan

South Africa

Pretorius, Vihan

Bosman, Daniel

South Africa

Phiri, Kamo

James, Paul

South Africa

Mbatha, Bandile

South Africa

Botha, Corne

South Africa

Basson, JJ

South Africa

Majola, Buyanda

South Africa

Beg, Rifat

Bangladesh

Faysal, Farid Hasan

Bangladesh

Islam, Shadhin

Bangladesh

Rowles, Jason

South Africa

Iqbal Hasanemon, Mohammad

Afghanistan

Al Amin, Shariar

Bangladesh

Alif, Farjan Ahmed

Bangladesh

Lagadien, Adnaan

South Africa

Kitshini, Enathi

South Africa

Soni, Ntando

South africa