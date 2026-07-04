U19 ODI Series Zimbabwe vs Ireland Cricket Tournament Players

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U19 ODI Series Zimbabwe vs Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Riley, Oliver

Ireland

Leckey, Adam

Ireland

West, James

Ireland

Murray, Daniel

Ireland

Ogilby, Freddie

Ireland

le Roux, Peter

Ireland

O'Brien, Robert

Ireland

Armstrong, Alex

Ireland

Ford, Thomas

Ireland

Dijkstra, Sebastian

Ireland

Manoj, Febin

Ireland

Marshall, Ethan

Ireland

Yeates, Sebastian

Ireland

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muradzi, Kupakwashe

Zimbabwe

Blignaut, Kian

Zimbabwe

Banda, Tatenda

Zimbabwe

Senzere, Brendon

Zimbabwe

Mazai, Panashe

Zimbabwe

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Mudzengerere, Simbarashe

Zimbabwe

Ndiweni, Brandon

Zimbabwe

Blignut, Michael

Zimbabwe

Patel, Dhruv

Zimbabwe

Muduma, Ambitious

Zimbabwe

Zuze, Benny

Zimbabwe

Konson, Rowyn

Zimbabwe

Madaramete, Kirby

Zimbabwe

Chiwaula, Leeroy

Zimbabwe

Mashava, Marshall

Zimbabwe

Mutumwa, Nawej

Zimbabwe

Moyo, Ryan

Zimbabwe

Muyambo, Samuel

Zimbabwe