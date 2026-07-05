William JR Robertson

William JR Robertson

bowler

Full name:William JR Robertson
Nationality:Jersey
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2023 Teams

Jersey

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classT20
Matches636
Innings656
Overs18.158.218.1
Balls---
Maidens181
Runs101219101
Wickets363
Avg33.6636.533.66
SR36.3358.3336.33
Eco5.553.755.55
BB151
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iFirst classT20
Matches636
Innings222
Not outs212
Runs181
Balls Faced2302
Avg080
SR5026.6650
Fours000
Fifties000
Sixies000
Highest181
Hundreds000

Another Players

Smith, James

Smith, James

Richardson, George Franklin

Richardson, George Franklin

Carlyon, Harrison

Carlyon, Harrison

Stevens, Ben

Stevens, Ben

Hawkins-Kay, Anthony

Hawkins-Kay, Anthony

Lawrenson, Joshua

Lawrenson, Joshua

Sumerauer, Julius

Sumerauer, Julius

Perchard, Charles

Perchard, Charles

Blampied, Dominic

Blampied, Dominic

Ward, Benjamin

Ward, Benjamin