William JR Robertson
bowler
|Full name:
|William JR Robertson
|Nationality:
|Jersey
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|6
|3
|6
|Innings
|6
|5
|6
|Overs
|18.1
|58.2
|18.1
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|8
|1
|Runs
|101
|219
|101
|Wickets
|3
|6
|3
|Avg
|33.66
|36.5
|33.66
|SR
|36.33
|58.33
|36.33
|Eco
|5.55
|3.75
|5.55
|BB
|1
|5
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|6
|3
|6
|Innings
|2
|2
|2
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|1
|8
|1
|Balls Faced
|2
|30
|2
|Avg
|0
|8
|0
|SR
|50
|26.66
|50
|Fours
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|1
|8
|1
|Hundreds
|0
|0
|0