Yugeesha Dishan Wijethunga
all rounder
|Full name:
|Yugeesha Dishan Wijethunga
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|17
|4
|Innings
|17
|4
|Overs
|122.5
|12.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|5
|0
|Runs
|464
|74
|Wickets
|27
|3
|Avg
|17.18
|24.66
|SR
|27.29
|24
|Eco
|3.77
|6.16
|BB
|4
|1
|4w
|1
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|17
|4
|Innings
|13
|2
|Not outs
|3
|1
|Runs
|151
|14
|Balls Faced
|321
|15
|Avg
|15.1
|14
|SR
|47.04
|93.33
|Fours
|12
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|38
|8
|Hundreds
|0
|0