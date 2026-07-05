Yugeesha Dishan Wijethunga

Yugeesha Dishan Wijethunga

all rounder

Full name:Yugeesha Dishan Wijethunga
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Nondescripts Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches174
Innings174
Overs122.512.0
Balls--
Maidens50
Runs46474
Wickets273
Avg17.1824.66
SR27.2924
Eco3.776.16
BB41
4w10
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches174
Innings132
Not outs31
Runs15114
Balls Faced32115
Avg15.114
SR47.0493.33
Fours121
Fifties00
Sixies00
Highest388
Hundreds00