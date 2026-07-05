Green Afghanistan One Day Cup Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		840408DDWWW
OpponentDateResultMatch link
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		17 MayDPAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		17 MayDPAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		15 MayWPAML vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 15.05.2023
Junior Champions
Junior ChampionsJUN		12 MayWMAI vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 12.05.2023
Hindukush Strikers
Hindukush StrikersHIN		08 MayWMAI vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 08.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		841308DDLWW
OpponentDateResultMatch link
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		17 MayDPAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		17 MayDPAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		15 MayLPAML vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 15.05.2023
Hindukush Strikers
Hindukush StrikersHIN		11 MayWPAML vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 11.05.2023
Junior Champions
Junior ChampionsJUN		09 MayWJUN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 09.05.2023
Hindukush Strikers
Hindukush StrikersHIN		623104WLLWL
OpponentDateResultMatch link
Junior Champions
Junior ChampionsJUN		14 MayWJUN vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 14.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		11 MayLPAML vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 11.05.2023
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		08 MayLMAI vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 08.05.2023
Junior Champions
Junior ChampionsJUN		05 MayWHIN vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 05.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		02 MayLHIN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 02.05.2023
Junior Champions
Junior ChampionsJUN		606000LLLLL
OpponentDateResultMatch link
Hindukush Strikers
Hindukush StrikersHIN		14 MayLJUN vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 14.05.2023
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		12 MayLMAI vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 12.05.2023
Pamir Legends
Pamir LegendsPAML		09 MayLJUN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 09.05.2023
Hindukush Strikers
Hindukush StrikersHIN		05 MayLHIN vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 05.05.2023
Maiwand Defenders
Maiwand DefendersMAI		03 MayLJUN vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 03.05.2023

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