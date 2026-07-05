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Green Afghanistan One Day Cup
Green Afghanistan One Day Cup Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Maiwand Defenders
MAI
8
4
0
4
0
8
D
D
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Pamir Legends
PAML
17 May
D
PAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Pamir Legends
PAML
17 May
D
PAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Pamir Legends
PAML
15 May
W
PAML vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 15.05.2023
Junior Champions
JUN
12 May
W
MAI vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 12.05.2023
Hindukush Strikers
HIN
08 May
W
MAI vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 08.05.2023
Pamir Legends
PAML
8
4
1
3
0
8
D
D
L
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Maiwand Defenders
MAI
17 May
D
PAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Maiwand Defenders
MAI
17 May
D
PAML vs MAI Odi Green Afghanistan One Day Cup Results Score 17.05.2023
Maiwand Defenders
MAI
15 May
L
PAML vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 15.05.2023
Hindukush Strikers
HIN
11 May
W
PAML vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 11.05.2023
Junior Champions
JUN
09 May
W
JUN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 09.05.2023
Hindukush Strikers
HIN
6
2
3
1
0
4
W
L
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Junior Champions
JUN
14 May
W
JUN vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 14.05.2023
Pamir Legends
PAML
11 May
L
PAML vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 11.05.2023
Maiwand Defenders
MAI
08 May
L
MAI vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 08.05.2023
Junior Champions
JUN
05 May
W
HIN vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 05.05.2023
Pamir Legends
PAML
02 May
L
HIN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 02.05.2023
Junior Champions
JUN
6
0
6
0
0
0
L
L
L
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Hindukush Strikers
HIN
14 May
L
JUN vs HIN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 14.05.2023
Maiwand Defenders
MAI
12 May
L
MAI vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 12.05.2023
Pamir Legends
PAML
09 May
L
JUN vs PAML List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 09.05.2023
Hindukush Strikers
HIN
05 May
L
HIN vs JUN List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 05.05.2023
Maiwand Defenders
MAI
03 May
L
JUN vs MAI List a Green Afghanistan One Day Cup Results Score 03.05.2023
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