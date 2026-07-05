List a Cricket Points Table 2026
Tournaments
- ACC Premier Cup
- Dhaka Premier Division Cricket League
- Ford Trophy
- Green Afghanistan One Day Cup
- Inter Provincial Cup
- List-A CSA One Day Cup Division 1
- List-A CSA One Day Cup Division 2
- List-A Series Oman vs Canada
- List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka
- List-A Series Sri Lanka A vs England Lions
- List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A
- List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A
- List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens
- Major Clubs Limited Overs Tournament
- National Cricket League, Women
- National Super League
- New Zealand Women's One Day Competition
- One-Day Cup
- One-Day Cup
- Rachael Heyhoe Flint Trophy Women
- Senior Womens Inter Zonal One Day Trophy
- Super 50 Cup, Women
- Super 50 Series, Women
- Vijay Hazare Trophy