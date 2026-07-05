Dhaka Premier Division Cricket League Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Agrani Bank Cricket Club
Agrani Bank Cricket ClubAGR		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
City Club
City ClubCIT		02 JunDAGR vs CIT List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Gulshan Cricket Club
Gulshan Cricket ClubGUL		10 MayDGUL vs AGR List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Dhaka Leopards
Dhaka LeopardsDHA		07 MayDAGR vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Bashundhara Strikers
Bashundhara StrikersBAS		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Rupganj Tigers Cricket Club
Rupganj Tigers Cricket ClubRUP		02 JunDRUP vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Gazi Group Cricketers
Gazi Group CricketersGAZ		10 MayDGAZ vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Legends of Rupganj
Legends of RupganjLEG		07 MayDLEG vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Dhaka Leopards
Dhaka LeopardsDHA		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Gazi Group Cricketers
Gazi Group CricketersGAZ		02 JunDGAZ vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
City Club
City ClubCIT		10 MayDCIT vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Agrani Bank Cricket Club
Agrani Bank Cricket ClubAGR		07 MayDAGR vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Gazi Group Cricketers
Gazi Group CricketersGAZ		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Dhaka Leopards
Dhaka LeopardsDHA		02 JunDGAZ vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Bashundhara Strikers
Bashundhara StrikersBAS		10 MayDGAZ vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Rupganj Tigers Cricket Club
Rupganj Tigers Cricket ClubRUP		07 MayDGAZ vs RUP List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Legends of Rupganj
Legends of RupganjLEG		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Mohammedan Sporting Club
Mohammedan Sporting ClubMOH		02 JunDLEG vs MOH List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Prime Bank Cricket Club
Prime Bank Cricket ClubPRI		10 MayDLEG vs PRI List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Bashundhara Strikers
Bashundhara StrikersBAS		07 MayDLEG vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Rupganj Tigers Cricket Club
Rupganj Tigers Cricket ClubRUP		300300DDD
OpponentDateResultMatch link
Bashundhara Strikers
Bashundhara StrikersBAS		02 JunDRUP vs BAS List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Mohammedan Sporting Club
Mohammedan Sporting ClubMOH		10 MayDMOH vs RUP List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Gazi Group Cricketers
Gazi Group CricketersGAZ		07 MayDGAZ vs RUP List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 07.05.2026
Abahani Limited
Abahani LimitedABA		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Gulshan Cricket Club
Gulshan Cricket ClubGUL		02 JunDABA vs GUL List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Brothers Union
Brothers UnionBRO		10 MayDABA vs BRO List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Brothers Union
Brothers UnionBRO		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Prime Bank Cricket Club
Prime Bank Cricket ClubPRI		02 JunDBRO vs PRI List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Abahani Limited
Abahani LimitedABA		10 MayDABA vs BRO List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
City Club
City ClubCIT		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Agrani Bank Cricket Club
Agrani Bank Cricket ClubAGR		02 JunDAGR vs CIT List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Dhaka Leopards
Dhaka LeopardsDHA		10 MayDCIT vs DHA List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Gulshan Cricket Club
Gulshan Cricket ClubGUL		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Abahani Limited
Abahani LimitedABA		02 JunDABA vs GUL List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Agrani Bank Cricket Club
Agrani Bank Cricket ClubAGR		10 MayDGUL vs AGR List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Mohammedan Sporting Club
Mohammedan Sporting ClubMOH		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Legends of Rupganj
Legends of RupganjLEG		02 JunDLEG vs MOH List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Rupganj Tigers Cricket Club
Rupganj Tigers Cricket ClubRUP		10 MayDMOH vs RUP List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026
Prime Bank Cricket Club
Prime Bank Cricket ClubPRI		200200DD
OpponentDateResultMatch link
Brothers Union
Brothers UnionBRO		02 JunDBRO vs PRI List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 02.06.2026
Legends of Rupganj
Legends of RupganjLEG		10 MayDLEG vs PRI List a Dhaka Premier Division Cricket League Results Score 10.05.2026

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