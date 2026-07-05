Dhaka Premier Division Cricket League Points Table 2026

|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Agrani Bank Cricket ClubAGR
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Bashundhara StrikersBAS
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Dhaka LeopardsDHA
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Gazi Group CricketersGAZ
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Legends of RupganjLEG
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Rupganj Tigers Cricket ClubRUP
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|DDD
Abahani LimitedABA
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD
Brothers UnionBRO
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD
City ClubCIT
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD
Gulshan Cricket ClubGUL
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD
Mohammedan Sporting ClubMOH
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD
Prime Bank Cricket ClubPRI
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|DD