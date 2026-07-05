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Odi
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Afghanistan U19 ODI Tri-Series
Afghanistan U19 ODI Tri-Series Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Afghanistan
AFG
4
3
1
0
0
6
W
L
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Sri Lanka
SRI
28 Mar
W
SRI vs AFG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 28.03.2023
Bangladesh
BANG
24 Mar
L
AFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 24.03.2023
Sri Lanka
SRI
22 Mar
W
AFG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 22.03.2023
Bangladesh
BANG
18 Mar
W
AFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 18.03.2023
Bangladesh
BANG
4
2
2
0
0
4
W
W
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Sri Lanka
SRI
26 Mar
W
BANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 26.03.2023
Afghanistan
AFG
24 Mar
W
AFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 24.03.2023
Sri Lanka
SRI
20 Mar
L
BANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 20.03.2023
Afghanistan
AFG
18 Mar
L
AFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 18.03.2023
Sri Lanka
SRI
4
1
3
0
0
2
L
L
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
Afghanistan
AFG
28 Mar
L
SRI vs AFG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 28.03.2023
Bangladesh
BANG
26 Mar
L
BANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 26.03.2023
Afghanistan
AFG
22 Mar
L
AFG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 22.03.2023
Bangladesh
BANG
20 Mar
W
BANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 20.03.2023
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