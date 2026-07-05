Afghanistan U19 ODI Tri-Series Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Afghanistan
AfghanistanAFG		431006WLWW
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		28 MarWSRI vs AFG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 28.03.2023
Bangladesh
BangladeshBANG		24 MarLAFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 24.03.2023
Sri Lanka
Sri LankaSRI		22 MarWAFG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 22.03.2023
Bangladesh
BangladeshBANG		18 MarWAFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 18.03.2023
Bangladesh
BangladeshBANG		422004WWLL
OpponentDateResultMatch link
Sri Lanka
Sri LankaSRI		26 MarWBANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 26.03.2023
Afghanistan
AfghanistanAFG		24 MarWAFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 24.03.2023
Sri Lanka
Sri LankaSRI		20 MarLBANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 20.03.2023
Afghanistan
AfghanistanAFG		18 MarLAFG vs BANG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 18.03.2023
Sri Lanka
Sri LankaSRI		413002LLLW
OpponentDateResultMatch link
Afghanistan
AfghanistanAFG		28 MarLSRI vs AFG Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 28.03.2023
Bangladesh
BangladeshBANG		26 MarLBANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 26.03.2023
Afghanistan
AfghanistanAFG		22 MarLAFG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 22.03.2023
Bangladesh
BangladeshBANG		20 MarWBANG vs SRI Odi Afghanistan U19 ODI Tri-Series Results Score 20.03.2023

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