Test Series England vs Australia Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
England
EnglandENG		532006WWWLL
OpponentDateResultMatch link
Australia
AustraliaAUS		27 JulWENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 27.07.2023
Australia
AustraliaAUS		19 JulWENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 19.07.2023
Australia
AustraliaAUS		06 JulWENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 06.07.2023
Australia
AustraliaAUS		28 JunLENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 28.06.2023
Australia
AustraliaAUS		16 JunLENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 16.06.2023
Australia
AustraliaAUS		523004LLLWW
OpponentDateResultMatch link
England
EnglandENG		27 JulLENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 27.07.2023
England
EnglandENG		19 JulLENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 19.07.2023
England
EnglandENG		06 JulLENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 06.07.2023
England
EnglandENG		28 JunWENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 28.06.2023
England
EnglandENG		16 JunWENG vs AUS Test Test Series England vs Australia Results Score 16.06.2023

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