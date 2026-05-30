ODI Series Pakistan vs Australia
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
|Country:
|Australia
|Country Code:
|AUS
|Gender:
|Men
2026 Players
T20 World Cup 2026
|Matches Played
|4
|Won
|2
|Drawn
|0
|Lost
|2
|No result
|0
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
ODI Series South Africa vs Australia
Kingsmead Cricket Ground, Durban
SA
AUS
ODI Series South Africa vs Australia
The Wanderers Stadium, Johannesburg
SA
AUS
ODI Series South Africa vs Australia
Senwes Park, Potchefstroom
SA
AUS
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The T20 World Cup qualifiers are all set to commence soon. And this time, fans will see an Australian player representing a different team. Moises Henriques is likely to play for Portugal in the upcoming qualifier matches, eager to help the team reach the T20 World Cup.