Australia

Australia

Country:Australia
Country Code:AUS
Gender:Men

Players

2026 Players

Aaron Mark Hardie

Australia

Adam Zampa

Australia

Alex Tyson Carey

Australia

Ashton Charles Agar

Australia

Ashton James Turner

Australia

Beau Webster

Australia

Ben Dwarshuis

Australia

Billy Stanlake

Australia

Brendan Doggett

Australia

Cameron Green

Australia

Cooper Connolly

Australia

David Andrew Warner

Australia

Glenn James Maxwell

Australia

Jack Edwards

Australia

Jake Weatherald

Australia

Joel Davies

Australia

Josh Joshua Ryan Philippe

Australia

Josh Reginald Hazlewood

Australia

Joshua Patrick Inglis

Australia

Liam Scott

Australia

Mahli Beardman

Australia

Marcus Peter Stoinis

Australia

Marnus Labuschagne

Australia

Matthew Paul Kuhnemann

Australia

Matthew Scott Wade

Australia

Matthew Thomas Renshaw

Australia

Matthew William Short

Australia

Michael Gertges Neser

Australia

Mitchell Aaron Starc

Australia

Mitchell J Owen

Australia

Mitchell Ross Marsh

Australia

Nathan Ellis

Australia

Nathan Michael Lyon

Australia

Nikhil Chaudhary

India

Oliver John Peake

Australia

Patrick James Cummins

Australia

Riley Patrick Meredith

Australia

Scott Michael Boland

Australia

Sean Anthony Abbott

Australia

Spencer Johnson

Australia

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Tanveer Sangha

Australia

Timothy Hays David

Australia

Travis Michael Head

Australia

Usman Tariq Khawaja

Australia

Xavier Colin Bartlett

Australia

Statistics

T20 World Cup 2026

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Australia Team Schedule & Results

ODI Series South Africa vs Australia

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Kingsmead Cricket Ground, Durban

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA

SA

AUS

AUS

UpcomingSouth Africa vs Australia

South Africa vs Australia

ODI Series South Africa vs Australia

Senwes Park, Potchefstroom

SA

SA

AUS

AUS

Australia Cricket Team News

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Meet the players of Australia Cricket Team, find out what they do and what they have achieved on the cricket field with all the latest news available especially for you right now.

Ex-Australia Star to Play for a Different Team in T20 World Cup Qualifiers

Ex-Australia Star to Play for a Different Team in T20 World Cup Qualifiers

The T20 World Cup qualifiers are all set to commence soon. And this time, fans will see an Australian player representing a different team. Moises Henriques is likely to play for Portugal in the upcoming qualifier matches, eager to help the team reach the T20 World Cup.

Australia Cricket Team08:12 PM, 12 June, 2026

Why Australia Have Fallen Behind Their Rivals in White-Ball Cricket?

Australia Cricket Team06:49 PM, 09 June, 2026

Tension Peaks Between Nahid Rana and Josh Inglis During First ODI

Australia Cricket Team04:29 PM, 03 June, 2026

Twitter Divided as Pat Cummins Hints at Skipping IPL 2027 for Australia Commitments

Australia Cricket Team08:12 PM, 30 May, 2026

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Another teams

India

India

Northern Cape

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Papua New Guinea

Papua New Guinea

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

Mpumalanga Rhinos

Mpumalanga Rhinos

Tallinn Stallions

Tallinn Stallions

South Africa

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Independents Cc

Independents Cc

Voc Rotterdam

Voc Rotterdam

Eastern Storm

Eastern Storm