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Test Series England vs. New Zealand
Test Series England vs. New Zealand Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
England
ENG
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
New Zealand
NZ
25 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 25.06.2026
New Zealand
NZ
17 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 17.06.2026
New Zealand
NZ
04 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 04.06.2026
New Zealand
NZ
3
0
0
3
0
0
D
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
England
ENG
25 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 25.06.2026
England
ENG
17 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 17.06.2026
England
ENG
04 Jun
D
ENG vs NZ Test Test Series England vs. New Zealand Results Score 04.06.2026