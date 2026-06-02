Arcs Andheri

Arcs Andheri

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Mumbai Premier League 2019

Matches Played5
Won4
Drawn0
Lost1
No result0

Arcs Andheri Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultSobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri

Sobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

126

ARC

ARC

127

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

164

AAK

AAK

171

ResultArcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

148

NAM

NAM

144

ResultArcs Andheri vs Msc Maratha Royals

Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

168

MSC

MSC

170

ResultArcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

151

AAK

AAK

150

ResultArcs Andheri vs Msc Maratha Royals

Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

ARC

ARC

146

MSC

MSC

154

Another teams

North Mumbai Panthers

North Mumbai Panthers

Gymkhana Gladiators

Gymkhana Gladiators

Triumph Knights MNE

Triumph Knights MNE

Btcc Knights

Btcc Knights

Skk Rapids

Skk Rapids

Hadleys Empire Xi

Hadleys Empire Xi

Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

Greater Helsinki Cc

Greater Helsinki Cc

Uttar Pradesh Warriors

Uttar Pradesh Warriors

Sobo Mumbai Falcons

Sobo Mumbai Falcons