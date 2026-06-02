Mumbai Premier League
Sobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
126
ARC
127
Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
EAG
129
ARC
130
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
164
AAK
171
Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
148
NAM
144
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
168
MSC
170
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
151
AAK
150
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
ARC
146
MSC
154