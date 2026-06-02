Mumbai Premier League
North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
209
TRI
188
Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
178
NAM
179
Triumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
147
SOB
149
Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
152
TRI
153
Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
148
EAG
172