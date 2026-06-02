Triumph Knights MNE

Triumph Knights MNE

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Mumbai Premier League 2019

Matches Played5
Won2
Drawn0
Lost3
No result0

Triumph Knights MNE Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNorth Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE

North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

209

TRI

TRI

188

ResultTriumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

178

NAM

NAM

179

ResultTriumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons

Triumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

147

SOB

SOB

149

ResultMsc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE

Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

152

TRI

TRI

153

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another teams

Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

Gujarat Lions

Gujarat Lions

Greater Helsinki Cc

Greater Helsinki Cc

Delhi Dominators

Delhi Dominators

Arcs Andheri

Arcs Andheri

Jharkhand Super Giants

Jharkhand Super Giants

Oulu Cc

Oulu Cc

Vantaa Vipers

Vantaa Vipers

Sobo Mumbai Falcons

Sobo Mumbai Falcons

Chennai Challengers

Chennai Challengers