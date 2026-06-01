Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Amartya Raje

Anuj Vinod Giri

Atharva Vinod Ankolekar

India

Ayaan Mohit Jain

Eknath Dinesh Kerkar

India

Kartik Mithilesh Mishra

Manan Rakesh Bhatt

Onkar Tarmale

Rohan Ghag

Sairaj Bipin Patil

India

Shardul Narendra Thakur

India

Shashikant Kashinath Kadam

India

Shashwat Jagtap

Shaun Rodrigues

Shivansh Singh

Siddhant Manoj Singh

Singapore

Sumeir Samrat Zaveri

Vinay Kunwar

Statistics

Mumbai Premier League 2019

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Eagle Thane Strikers Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNamo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NAM

NAM

189

EAG

EAG

194

ResultAakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

EAG

EAG

171

ResultEagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

129

ARC

ARC

130

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultTriumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

148

EAG

EAG

172

Another teams

North Mumbai Panthers

North Mumbai Panthers

Arcs Andheri

Arcs Andheri

Triumph Knights MNE

Triumph Knights MNE

Chennai Challengers

Chennai Challengers

Hadleys Empire Xi

Hadleys Empire Xi

Greater Helsinki Cc

Greater Helsinki Cc

Uttar Pradesh Warriors

Uttar Pradesh Warriors

Sobo Mumbai Falcons

Sobo Mumbai Falcons

Hyderabad Boys

Hyderabad Boys

Vantaa Vipers

Vantaa Vipers