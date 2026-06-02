Mumbai Premier League
Sobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
126
ARC
127
Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
MSC
152
SOB
156
Triumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
TRI
147
SOB
149
Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
161
AAK
227
Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
158
NOR
157