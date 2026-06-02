Sobo Mumbai Falcons

Sobo Mumbai Falcons

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Sobo Mumbai Falcons Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultSobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri

Sobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

126

ARC

ARC

127

ResultMsc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons

Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

MSC

MSC

152

SOB

SOB

156

ResultTriumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons

Triumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

TRI

TRI

147

SOB

SOB

149

ResultSobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

161

AAK

AAK

227

ResultSobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers

Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

158

NOR

NOR

157

Another teams

Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

Gujarat Lions

Gujarat Lions

Hadleys Empire Xi

Hadleys Empire Xi

Greater Helsinki Cc

Greater Helsinki Cc

Delhi Dominators

Delhi Dominators

Arcs Andheri

Arcs Andheri

Jharkhand Super Giants

Jharkhand Super Giants

Oulu Cc

Oulu Cc

Skk Rapids

Skk Rapids

Gymkhana Gladiators

Gymkhana Gladiators