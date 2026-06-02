Mumbai Premier League
North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
209
TRI
188
North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
228
NAM
228
Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
AAK
172
NOR
194
Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
EAG
113
NOR
177
Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
SOB
158
NOR
157
North Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
NOR
148
MSC
152