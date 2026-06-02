North Mumbai Panthers

North Mumbai Panthers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Mumbai Premier League 2019

Matches Played5
Won3
Drawn0
Lost2
No result0

North Mumbai Panthers Team Schedule & Results

Mumbai Premier League

ResultNorth Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE

North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

209

TRI

TRI

188

ResultNorth Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

228

NAM

NAM

228

ResultAakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

AAK

AAK

172

NOR

NOR

194

ResultEagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

EAG

EAG

113

NOR

NOR

177

ResultSobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers

Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

SOB

SOB

158

NOR

NOR

157

ResultNorth Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals

North Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals

Mumbai Premier League

Wankhede Stadium

NOR

NOR

148

MSC

MSC

152

Another teams

Eagle Thane Strikers

Eagle Thane Strikers

Gujarat Lions

Gujarat Lions

Triumph Knights MNE

Triumph Knights MNE

Hutton

Hutton

Delhi Dominators

Delhi Dominators

Arcs Andheri

Arcs Andheri

Upminster

Upminster

Jharkhand Super Giants

Jharkhand Super Giants

Vantaa Vipers

Vantaa Vipers

Sobo Mumbai Falcons

Sobo Mumbai Falcons