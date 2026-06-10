Kwibuka T20 Tournament, Women
Zimbabwe High Performance Xi vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
ZIM
153
BRA
106
Nigeria vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
111
BRA
112
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
124
MAL
82
Brazil vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
98
ZIM
102
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
179
BRA
121
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
120
NIG
117
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
87
MAL
76
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
128 & 8
BRA
128 & 15
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
85
NIG
86