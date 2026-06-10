Brazil

Brazil

Gender:Women

Players

2023 Players

Ana Clara Sabino

Brazil

Carolina Silva Nascimento

Brazil

Evelyn Muller

Brazil

Laura Cardoso

Brazil

Laura Silva

Lindsay Vilas Boas

Brazil

Maria Luisa Garcia Silva

Brazil

Maria Ribeiro

Brazil

Marianne Artur

Brazil

Mayara Bruna

Brazil

Monnike Rufino Machado

Brazil

Nicole Cervone Monteiro

Brazil

Renata Sousa

Brazil

Roberta MA Moretti Avery

Statistics

T20 Kalahari Tournament, Women 2026

Matches Played7
Won7
Drawn0
Lost0
No result0

Brazil Team Schedule & Results

Kwibuka T20 Tournament, Women

Another teams

Ciyms Cc

Ciyms Cc

Sierra Leone

Sierra Leone

Eswatini

Eswatini

Balbriggan Cricket Club

Balbriggan Cricket Club

Malawi

Malawi

Cameroon

Cameroon

Jaanbaaz Kota Challengers

Jaanbaaz Kota Challengers

USA

USA

Canada

Canada

Loser SF1

Loser SF1