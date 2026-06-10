Match details Zimbabwe High Performance Xi vs Brazil T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 10.06.2026

T20i

ZIM
ZIM

153

BRA
BRA

106

Match Info

Match:Kwibuka T20 Tournament, Women 2026
Date:Wednesday, June 10, 2026 - Sunday, June 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 10, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Zimbabwe High Performance Xi Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Brazil Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet