C2

C2

Gender:Women

Statistics

U19 T20 World Cup, Women 2025

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Malaysia U19

Malaysia U19

D2

D2

B4

B4

SF4

SF4

C1

C1

India

India

SF1

SF1

SF3

SF3

D3

D3

C4

C4