D3

D3

Gender:Women

Statistics

U19 T20 World Cup, Women 2025

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

C3

C3

Lions

Lions

C4

C4

B4

B4

Stallions

Stallions

SF4

SF4

C1

C1

D2

D2

C2

C2

D1

D1