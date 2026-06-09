T20 Chandigarh Premier League
Capital Strikers vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
CAP
191
TRI
190
Hiims Hawks vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
HII
135
CAP
134
Rock Garden Warriors vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
212
CAP
213
Capital Strikers vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
CAP
118
CHA
238
Royal Titans vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
CAP
124
Capital Strikers vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
CAP
133
TRI
130
Royal Titans vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
188
CAP
242
Hiims Hawks vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
HII
133
CAP
87
Rock Garden Warriors vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
162
CAP
159