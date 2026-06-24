Match details Rock Garden Warriors vs Capital Strikers T20 T20 Chandigarh Premier League 24.06.2026

T20

ROC
ROC

162

CAP
CAP

159

Match Info

Match:T20 Chandigarh Premier League 2026
Date:Monday, June 08, 2026 - Friday, June 26, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 24, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Rock Garden Warriors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Capital Strikers Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet