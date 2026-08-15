T10 ECS Belgium
Brugge CC vs International Cc Brussels
T10 ECS Belgium
BRU
INT
International Cc Brussels vs Mechelen Eagles Cc
T10 ECS Belgium
INT
MEC
International Cc Brussels vs Brugge CC
T10 ECS Belgium
INT
BRU
International Cc Brussels vs Ostend Cc
T10 ECS Belgium
INT
OST
International Cc Brussels vs Gent CC
T10 ECS Belgium
INT
GEN
Mechelen Eagles Cc vs International Cc Brussels
T10 ECS Belgium
MEC
INT
Ostend Cc vs International Cc Brussels
T10 ECS Belgium
OST
INT
Gent CC vs International Cc Brussels
T10 ECS Belgium
GEN
INT