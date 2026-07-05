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2023 Players
Albert Gopie
Andel Gordon
Jamaica
Anthony Brown
Charlton Brooks
Christopher Lamont
Christopher Michael Powell
Damian Bryce
Jamie Howinton Merchant
Jermaine Chisholm
Jermaine Thomas
Jevaughm Hinds
Kirk Gordon
Krishmar Santokie
Grenada
Michael Anthony Bedward
Oshane Walters
Randre Christie
Rasheed Raymond
Renaldo Ingram
Rushane Pottinger
Sherdon Allen
Venreece Griffiths
Wayne Davis
Jamaica T10 League 2023
Kutch Warriors
Puneri Bappa
Surrey Risers
Australia A
Surrey Kings
England A
Zinitis
3rd Place
Cornwall Warriors
Gohilwad Gladiators