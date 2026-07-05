Middlesex Titans

Middlesex Titans

Gender:Men

Players

2023 Players

Albert Gopie

Andel Gordon

Jamaica

Anthony Brown

Charlton Brooks

Christopher Lamont

Jamaica

Christopher Michael Powell

Jamaica

Damian Bryce

Jamie Howinton Merchant

Jermaine Chisholm

Jermaine Thomas

Jevaughm Hinds

Kirk Gordon

Krishmar Santokie

Grenada

Michael Anthony Bedward

Oshane Walters

Randre Christie

Rasheed Raymond

Renaldo Ingram

Rushane Pottinger

Sherdon Allen

Venreece Griffiths

Wayne Davis

Statistics

Jamaica T10 League 2023

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result0

Another teams

Kutch Warriors

Kutch Warriors

Puneri Bappa

Puneri Bappa

Surrey Risers

Surrey Risers

Australia A

Australia A

Surrey Kings

Surrey Kings

England A

England A

Zinitis

Zinitis

3rd Place

3rd Place

Cornwall Warriors

Cornwall Warriors

Gohilwad Gladiators

Gohilwad Gladiators