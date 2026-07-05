Surrey Royals

Surrey Royals

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhijai Mansingh

Jamaica

Carl Reid

Carlos Brown

Chevon Simpson

Darnell McCallum

Javelle Glenn

Jamaica

Kemar Anderson Brathwaite

Kevin Daley

Khari Campbell

Leroy St. Aubin Lugg

Maurice Harrow

Nicholson Anthony Gordon

Nkrumah Eljego Bonner

Jamaica

Odain McCatty

Odean Fabian Smith

Jamaica

Pete Salmon

Jamaica

Raewin Senior

Richard Young

England

Rushane Gordon

Statistics

Jamaica T10 League 2023

Matches Played10
Won6
Drawn1
Lost3
No result0

Another teams

Zinitis

Zinitis

3rd Place

3rd Place

Eagle Nashik Titans

Eagle Nashik Titans

Ratnagiri Jets

Ratnagiri Jets

Middlesex Titans

Middlesex Titans

Kolhapur Tuskers

Kolhapur Tuskers

Transylvania

Transylvania

Australia A

Australia A

Surrey Risers

Surrey Risers

Kutch Warriors

Kutch Warriors