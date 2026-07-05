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2023 Players
Abhijai Mansingh
Jamaica
Carl Reid
Carlos Brown
Chevon Simpson
Darnell McCallum
Javelle Glenn
Kemar Anderson Brathwaite
Kevin Daley
Khari Campbell
Leroy St. Aubin Lugg
Maurice Harrow
Nicholson Anthony Gordon
Nkrumah Eljego Bonner
Odain McCatty
Odean Fabian Smith
Pete Salmon
Raewin Senior
Richard Young
England
Rushane Gordon
Jamaica T10 League 2023
Zinitis
3rd Place
Eagle Nashik Titans
Ratnagiri Jets
Middlesex Titans
Kolhapur Tuskers
Transylvania
Australia A
Surrey Risers
Kutch Warriors