Jamie Howinton Merchant
all rounder
|Full name:
|Jamie Howinton Merchant
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|19
|1
|Innings
|32
|18
|1
|Overs
|522.0
|151.0
|3.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|117
|10
|0
|Runs
|1403
|602
|14
|Wickets
|49
|18
|1
|Avg
|28.63
|33.44
|14
|SR
|63.91
|50.33
|18
|Eco
|2.68
|3.98
|4.66
|BB
|5
|4
|1
|4w
|2
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|19
|1
|Innings
|30
|15
|1
|Not outs
|2
|3
|0
|Runs
|640
|169
|0
|Balls Faced
|0
|180
|5
|Avg
|22.85
|14.08
|0
|SR
|0
|93.88
|0
|Fours
|0
|11
|0
|Fifties
|3
|0
|0
|Sixies
|0
|7
|0
|Highest
|58
|38
|0
|Hundreds
|0
|0
|0