Jamie Howinton Merchant

Jamie Howinton Merchant

all rounder

Full name:Jamie Howinton Merchant
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2023 Teams

Jamaica Scorpions

Middlesex Titans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches18191
Innings32181
Overs522.0151.03.0
Balls---
Maidens117100
Runs140360214
Wickets49181
Avg28.6333.4414
SR63.9150.3318
Eco2.683.984.66
BB541
4w210
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches18191
Innings30151
Not outs230
Runs6401690
Balls Faced01805
Avg22.8514.080
SR093.880
Fours0110
Fifties300
Sixies070
Highest58380
Hundreds000

Another Players

Thomas, Aldane

Thomas, Aldane

Leveridge, Reynard

Leveridge, Reynard

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Brown, Anthony

Brown, Anthony

Morgan, Jamaine

Morgan, Jamaine

Brooks, Charlton

Brooks, Charlton

Thomas, Jermaine

Thomas, Jermaine

Raymond, Rasheed

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Hinds, Jevaughm

Hinds, Jevaughm

Davis, Wayne

Davis, Wayne