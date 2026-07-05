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2024 Players
Ajit Biswas
Apurba Das
Bhupendra Nath
Bintu Nath
Dipjyoti Debnath
Dipjyoti Saikia
Dudul Kumar Nath
Hirak Choudhury
Jyotismoy Bora
Nadimur Rehman
Nihal Baishya
Rahul Kalita
Ranjit Sangmai
Sadek Choudhury
Sanjib Dutta
Shahunur Alom
Shuhel Rahman
Simanta Neogi
Sumit Choudhury
Tutumoni Medhi
Tengapara Cc Kokrajhar
City Cricket Club
Police Sports Club (Tto)
Central Sports Club
Preysal Sports Club
Powergen Penal Sports Club
Club Triranga Barpeta
Star Sporting Club
India Club Silchar
Marchin Patriots