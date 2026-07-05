Rangia CA

Rangia CA

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2024 Players

Amit Kandaiburu

Amit Lal

Aryan Kashyap

Deepjyoti Deka

Dweep Jyoti Kalita

Gresilex Baro

Imtaz Hussain

Jatin Das

Md Habibullah

Md Wachis Ahemed

Neelabh Sarma

Parvez Aziz

India

Prasanta Barman

Ratul Das

India

Rupjyoti Das

Sachin Hajari

Sehnewaz Ahemed

Sunil Meghwal

Tanishq Saxena

Vikash Sah

Vivek Dauka

Another teams

Tengapara Cc Kokrajhar

Tengapara Cc Kokrajhar

Queens Park Cricket Club I

Queens Park Cricket Club I

Central Sports Club

Central Sports Club

4 Season Club

4 Season Club

Club Triranga Barpeta

Club Triranga Barpeta

Powergen Penal Sports Club

Powergen Penal Sports Club

Star Sporting Club

Star Sporting Club

City Cricket Club

City Cricket Club

India Club Silchar

India Club Silchar

Biswanath Blue Warriors

Biswanath Blue Warriors