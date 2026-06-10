Kwibuka T20 Tournament, Women
Nigeria vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
98
MAL
46
Nigeria vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
111
BRA
112
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
108
ZIM
107
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
106
NIG
104
Malawi vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
48
NIG
49
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
120
NIG
117
Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
89
ZIM
126
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
NIG
120
Brazil vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
85
NIG
86