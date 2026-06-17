Match details Nigeria vs Zimbabwe High Performance Xi T20i Kwibuka T20 Tournament, Women 17.06.2026

T20i

NIG
NIG

89

ZIM
ZIM

126

Match Info

Match:Kwibuka T20 Tournament, Women 2026
Date:Wednesday, June 10, 2026 - Sunday, June 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, June 17, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Nigeria Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Zimbabwe High Performance Xi Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet