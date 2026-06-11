T20 Andhra Premier League
Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
BHI
210
ROY
208
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
ROY
148
TUN
149
Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
KAK
211
ROY
213
Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
SIM
217
ROY
158
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
ROY
135
TUN
132
Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
ROY
186
SIM
190
Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
VIJ
208
ROY
189
Royals of Rayalaseema vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
ROY
137
AMA
190