Kwibuka T20 Tournament, Women
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
139
ZIM
140
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
174
MAL
108
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
106
NIG
104
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
179
BRA
121
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
ZIM
98
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
155
MAL
87
Rwanda vs Brazil
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
128 & 8
BRA
128 & 15
Rwanda vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
131
NIG
120
Rwanda vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
125
ZIM
126