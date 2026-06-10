Rwanda

Rwanda

Country:Rwanda
Country Code:RWA
Gender:Women

Players

2025 Players

Alice Ikuzwe

Rwanda

Belise Murekatete

Rwanda

Clarisse Umutoniwase

Rwanda

Cynthia Tuyizere

Rwanda

Cynthia Uwera

Rwanda

Flora Irakoze

Rwanda

Geovanis Uwase

Rwanda

Gisele Ishimwe

Rwanda

Henriette Ishimwe

Rwanda

Immaculee Muhawenimana

Rwanda

Ingabire Georgette

Rwanda

Josiane Nyirankundineza

Rwanda

Margueritte Vumiliya

Rwanda

Marie Diane Bimenyimana

Rwanda

Marie Tumukunde

Rwanda

Merveille Uwase

Rwanda

Rosette Shimwamana

Rwanda

Rosine Irera

Rwanda

Sarah Uwera

Rwanda

Shakila Niyomuhoza

Rwanda

Sifa Ingabire

Rwanda

Sylvia Usabyimana

Rwanda

Zurufat Mutoniwase

Rwanda

Statistics

Kwibuka T20 Tournament, Women 2025

Matches Played8
Won7
Drawn0
Lost1
No result0

Rwanda Team Schedule & Results

Kwibuka T20 Tournament, Women

Another teams

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Warriors

Warriors

Royals

Royals

BA11Sy Trichy

BA11Sy Trichy

Uganda

Uganda

Patriots

Patriots

Thailand

Thailand

Nicosia Xi Fighters Cc

Nicosia Xi Fighters Cc

Avengers

Avengers

Cyprus Moufflons Cc

Cyprus Moufflons Cc