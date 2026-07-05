Srilankan Lions

Srilankan Lions

Gender:Men

Players

2023 Players

Ajith Kumara

Akila Udesh Kumara De Silva Kalugala

Bambarawana Liyanage Chaminda Sisira Kumara

Sri Lanka

Chamal Sadun

Cyprus

Damith Priyantha

Edirsinghe Sirwardanage Roshan Lakmal

Ellawala Kankanamlage Sajith Kavinda

Harannagala Hettigodage Adhan Chanaka

Hettiarachchige Susantha

Jeevan Dilruk Wanigasekara

Kaluhath Dinesh Madushanka Mendis

Kamal Raiz

Cyprus

Kelum Sanjaya

Kuruppu Arachilage Kavindu Madhuranga

Lamapura Dewage Hasanka Sampath

Lkyanage Prasad Suranga Liyanage

Manikka Arachchige Srinath Rajith

Manikkalage Buddhika Mahesh Ranasingha

Nalin Gamage

Sri Lanka

Olagamage Dharshana Chathuranga

Ruwan Manawasingha

Sachithra Nalin Pathirana

Cyprus

Saman Kumara

Samira Akalanka Senarathna Mudiyanselagr

Suresh Gedara

Suresh Janaka

Statistics

T20 Asian Legends League 2024

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Dindigul Dragons

Dindigul Dragons

BA11Sy Trichy

BA11Sy Trichy

Uganda

Uganda

Northern Knights

Northern Knights

Tiruppur Tamizhans

Tiruppur Tamizhans

Chepauk Super Gillies

Chepauk Super Gillies

Rwanda

Rwanda

Salem Spartans

Salem Spartans

Nicosia Xi Fighters Cc

Nicosia Xi Fighters Cc