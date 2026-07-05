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2023 Players
Ajith Kumara
Akila Udesh Kumara De Silva Kalugala
Bambarawana Liyanage Chaminda Sisira Kumara
Sri Lanka
Chamal Sadun
Cyprus
Damith Priyantha
Edirsinghe Sirwardanage Roshan Lakmal
Ellawala Kankanamlage Sajith Kavinda
Harannagala Hettigodage Adhan Chanaka
Hettiarachchige Susantha
Jeevan Dilruk Wanigasekara
Kaluhath Dinesh Madushanka Mendis
Kamal Raiz
Kelum Sanjaya
Kuruppu Arachilage Kavindu Madhuranga
Lamapura Dewage Hasanka Sampath
Lkyanage Prasad Suranga Liyanage
Manikka Arachchige Srinath Rajith
Manikkalage Buddhika Mahesh Ranasingha
Nalin Gamage
Olagamage Dharshana Chathuranga
Ruwan Manawasingha
Sachithra Nalin Pathirana
Saman Kumara
Samira Akalanka Senarathna Mudiyanselagr
Suresh Gedara
Suresh Janaka
T20 Asian Legends League 2024
United Arab Emirates
Dindigul Dragons
BA11Sy Trichy
Uganda
Northern Knights
Tiruppur Tamizhans
Chepauk Super Gillies
Rwanda
Salem Spartans
Nicosia Xi Fighters Cc