T20 Chandigarh Premier League
Capital Strikers vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
CAP
191
TRI
190
Royal Titans vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
181
TRI
192
Rock Garden Warriors vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
TRI
181
Hiims Hawks vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
HII
TRI
Capital Strikers vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
CAP
133
TRI
130
Royal Titans vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
190
TRI
183