Madhya Pradesh League
Ujjain Falcons vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
UJJ
206
MAL
207
Chambal Ghariyals vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
CHA
199
UJJ
192
Bhopal Leopards vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
BHO
179
UJJ
195
Ujjain Falcons vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
UJJ
210
JAB
212
Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
UJJ
231
REW
234
Royal Nimar Eagles vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
ROY
252
UJJ
225
Ujjain Falcons vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
UJJ
141
IND
137
Bundelkhand Bulls vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
BUN
160
UJJ
166