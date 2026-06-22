T20 Maharaja Trophy
Gulbarga Mystics vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
GUL
177
COA
181
Coastal Kings Mangaluru vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
COA
206
BBL
226
Coastal Kings Mangaluru vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
COA
195
MYW
191
Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
SHI
113
COA
118
Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
BBL
68
COA
179
Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
COA
162
SHI
165
Hubli Tigers vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
HUT
COA
Coastal Kings Mangaluru vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
COA
GUL