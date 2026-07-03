Argentina Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Torneo Promocional Amateur 2026
|May 23, 2026
|May 30, 2026
|Torneo Federal A 2026
|Mar 22, 2026
|Jul 19, 2026
|Primera C 2026
|Feb 21, 2026
|Oct 10, 2026
|Primera B Metropolitana 2026
|Feb 07, 2026
|Oct 24, 2026
|Primera Nacional 2026
|Feb 07, 2026
|Oct 17, 2026
|Reserve League 2026
|Feb 03, 2026
|Jun 17, 2026
|Liga Profesional Argentina 2026
|Jan 22, 2026
|Nov 08, 2026
|Copa Argentina 2026
|Jan 18, 2026
|Jun 07, 2026
Trofeo de Campeones de la Superliga 2026
|Dec 20, 2025
|Dec 20, 2025
|Super Copa 2025
|Sep 05, 2025
|Sep 05, 2025
|Super Copa International 2025
|Jul 05, 2025
|Jul 05, 2025
|Copa de la Liga Profesional 2024
|Jan 25, 2024
|May 05, 2024
|Primera D 2023
|Mar 18, 2023
|Nov 25, 2023
Copa de la Superliga 2020
|Mar 13, 2020
|Dec 23, 2020