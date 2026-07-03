Argentina Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Torneo Promocional Amateur 2026May 23, 2026May 30, 2026
Torneo Federal A 2026Mar 22, 2026Jul 19, 2026
Primera C 2026Feb 21, 2026Oct 10, 2026
Primera B Metropolitana 2026Feb 07, 2026Oct 24, 2026
Primera Nacional 2026Feb 07, 2026Oct 17, 2026
Reserve League 2026Feb 03, 2026Jun 17, 2026
Liga Profesional Argentina 2026Jan 22, 2026Nov 08, 2026
Copa Argentina 2026Jan 18, 2026Jun 07, 2026

Trofeo de Campeones de la Superliga 2026

Dec 20, 2025Dec 20, 2025
Super Copa 2025Sep 05, 2025Sep 05, 2025
Super Copa International 2025Jul 05, 2025Jul 05, 2025
Copa de la Liga Profesional 2024Jan 25, 2024May 05, 2024
Primera D 2023Mar 18, 2023Nov 25, 2023

Copa de la Superliga 2020

Mar 13, 2020Dec 23, 2020