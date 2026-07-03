Yesterday Copa Argentina Football Matches
Matches not found
Copa Argentina Team List
Atletico Tucuman
Banfield
Gimnasia L.P.
Independiente
Midland
Platense
Velez Sarsfield
Acassuso
Aldosivi
Barracas Central
Belgrano Cordoba
Boca Juniors
Defensa Y Justicia
Deportivo Moron
Deportivo Riestra
Estudiantes L.P.
Gimnasia Jujuy
Gimnasia Y Tiro
Huracan
Independ. Rivadavia
Instituto Cordoba
Lanus
Racing Club
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martin S.J.
San Martin Tucuman
Sarmiento Junin
Talleres Cordoba
Tigre
Union Santa Fe
Agropecuario
Argentino de Merlo
Argentino Monte Maíz
Argentinos JRS
Atenas
Atlanta
Atletico DE Rafaela
CA Estudiantes
Central Cordoba de Santiago
Chaco For Ever
Ciudad de Bolívar
Claypole
Deportivo Armenio
Deportivo Camioneros
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Rincon
Estudiantes de Rio Cuarto
Gimnasia Chivilcoy
Gimnasia M.
Godoy Cruz
Ituzaingó
Newells Old Boys
Olimpo Bahia Blanca
Real Pilar
San Martin Formosa
San Miguel
Sarmiento de La Banda
Sportivo Barracas
Sportivo Belgrano
Temperley
Tristan Suarez