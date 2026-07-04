Brasiliense U20
Taguatinga U20 vs Gama U20
Brasiliense U20
Taguatinga U20
0
Gama U20
0
NS
Brazlândia FC SAF U20 vs Planaltina U20
Brasiliense U20
Brazlândia FC SAF U20
0
Planaltina U20
0
NS
Brasiliense U20
Taguatinga U20
0
Gama U20
0
NS
Brasiliense U20
Brazlândia FC SAF U20
0
Planaltina U20
0
NS
Catarinense - 2
Tubarao
0
Nação
0
NS
Catarinense - 2
Guarani de Palhoça
0
Hercílio Luz
0
NS
Catarinense - 2
Fluminense-SC
0
Blumenau
0
NS
Catarinense - 2
GRE
0
Jaraguá
0
NS
Baiano - 2
VIT
0
Fluminense De Feira
0
NS
Baiano - 2
Grapiuna Itabuna
0
Leonico
0
NS
Baiano - 2
Jacobina
0
Feira FC
0
NS
Baiano - 2
SSA
0
Barreiras FC
0
NS
Baiano - 2
Redenção FC
0
Camaçari
0
NS
Serie C
MAR
0
Inter De Limeira
0
NS
Serie C
Erechim
Ypiranga-RS
0
PAY
0
NS
Serie C
Aracaju
CON
0
Barra
0
NS
Serie C
MAR
0
VOL
0
NS
Serie C
Ferroviária
0
SER
0
NS
Serie C
Campinas
GUA
0
Floresta
0
NS
Serie C
Recife
Santa Cruz
0
ITU
0
NS
Serie B
Minas Gerais
Athletic Club
0
Operario-PR
0
NS
Serie B
Estadio Santa Cruz, Ribeirao Preto
BOT
0
AVA
0
NS
Serie B
Londrina
LON
0
CRB
0
NS
Serie B
Estadio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
Novorizontino
0
ATL
0
NS
Serie B
VIL
0
BER
0
NS
Serie B
Goiania
GOI
0
CEA
0
NS
Serie B
Recife
NAU
0
JUV
0
NS