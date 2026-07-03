Brazil Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Copa Paulista 2026
|Jul 19, 2026
|Aug 22, 2026
|Brasileiro U17 2026
|May 30, 2026
|Sep 29, 2026
|Maranhense - 2 2026
|May 30, 2026
|Jul 04, 2026
|Paulista - U20 2026
|May 29, 2026
|Jun 05, 2026
|Brasiliense U20 2026
|May 16, 2026
|Jul 26, 2026
|Copa Gaúcha 2026
|May 13, 2026
|Jun 17, 2026
|Baiano - 2 2026
|May 02, 2026
|Jul 04, 2026
|Carioca A2 2026
|Apr 29, 2026
|Jul 04, 2026
|Copa Espírito Santo 2026
|Apr 22, 2026
|Jun 06, 2026
|Catarinense - 2 2026
|Apr 21, 2026
|Jul 26, 2026
|Matogrossense 2 2026
|Apr 18, 2026
|May 31, 2026
|Paulista Série B 2026
|Apr 17, 2026
|Jun 20, 2026
|Alagoano - 2 2026
|Apr 11, 2026
|May 30, 2026
|Cearense U20 2026
|Apr 11, 2026
|Jul 04, 2026
|Serie D 2026
|Apr 04, 2026
|Jun 13, 2026
|Serie C 2026
|Apr 04, 2026
|Aug 30, 2026
|Catarinense U20 2026
|Apr 04, 2026
|Aug 01, 2026
|Brasileiro U20 B 2026
|Mar 31, 2026
|May 27, 2026
Copa Norte 2026
|Mar 24, 2026
|May 27, 2026
Copa Sul-Sudeste 2026
|Mar 24, 2026
|Jun 07, 2026
Copa Centro-Oeste 2026
|Mar 24, 2026
|May 27, 2026
|Copa do Nordeste 2026
|Mar 24, 2026
|May 27, 2026
|Serie B 2026
|Mar 21, 2026
|Nov 14, 2026
|Estadual Junior U20 2026
|Mar 21, 2026
|Jun 07, 2026
|Mineiro U20 2026
|Mar 21, 2026
|Jun 27, 2026
Recopa Catarinense 2026
|Mar 15, 2026
|Mar 15, 2026
|Cearense - 2 2026
|Mar 14, 2026
|May 31, 2026
|Goiano U20 2026
|Mar 07, 2026
|May 30, 2026
|Copa Rio U20 2026
|Mar 07, 2026
|May 09, 2026
|Baiano U20 2026
|Mar 06, 2026
|Jun 03, 2026
|Paranaense U20 2026
|Feb 28, 2026
|Jun 06, 2026
|Paranaense - 2 2026
|Feb 27, 2026
|Jun 06, 2026
|Copa do Brasil U17 2026
|Feb 24, 2026
|May 26, 2026
|Copa Grão Pará 2026
|Feb 22, 2026
|Mar 07, 2026
|Brasileiro U20 A 2026
|Feb 20, 2026
|Jul 01, 2026
|Copa Do Brasil 2026
|Feb 17, 2026
|Aug 05, 2026
|Brasileiro Women 2026
|Feb 13, 2026
|Aug 22, 2026
|Amapaense 2026
|Feb 07, 2026
|Mar 28, 2026
|Supercopa do Brasil 2026
|Feb 01, 2026
|Feb 01, 2026
|Paulista - A4 2026
|Jan 30, 2026
|May 10, 2026
|Serie A 2026
|Jan 28, 2026
|Dec 02, 2026
|Copa Alagoas 2026
|Jan 28, 2026
|Mar 25, 2026
|Roraimense 2026
|Jan 24, 2026
|Apr 04, 2026
|Paraense 2026
|Jan 24, 2026
|Mar 08, 2026
|Paulista - A3 2026
|Jan 23, 2026
|Apr 26, 2026
|Sul-Matogrossense 2026
|Jan 18, 2026
|Apr 02, 2026
|Rondoniense 2026
|Jan 17, 2026
|Mar 28, 2026
|Tocantinense 2026
|Jan 17, 2026
|Apr 05, 2026
|Paraibano 2026
|Jan 17, 2026
|Mar 22, 2026
|Acreano 2026
|Jan 15, 2026
|Mar 22, 2026
|Capixaba 2026
|Jan 13, 2026
|Mar 28, 2026
|Carioca - 1 2026
|Jan 11, 2026
|Mar 08, 2026
|Amazonense 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 21, 2026
|Piauiense 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 21, 2026
|Sergipano 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 14, 2026
|Alagoano 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 07, 2026
|Matogrossense 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 08, 2026
|Baiano - 1 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 07, 2026
|Mineiro - 1 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 08, 2026
|Gaúcho - 1 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 08, 2026
|Goiano - 1 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 15, 2026
|Potiguar 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 21, 2026
|Maranhense 2026
|Jan 10, 2026
|Feb 25, 2026
|Brasiliense 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 21, 2026
|Paulista - A1 2026
|Jan 10, 2026
|Mar 08, 2026
|Paulista - A2 2026
|Jan 09, 2026
|May 13, 2026
|Pernambucano - 1 2026
|Jan 09, 2026
|Mar 08, 2026
|Cearense - 1 2026
|Jan 06, 2026
|Mar 08, 2026
|Paranaense - 1 2026
|Jan 06, 2026
|Mar 07, 2026
|Catarinense - 1 2026
|Jan 06, 2026
|Mar 08, 2026
|São Paulo Youth Cup 2026
|Jan 02, 2026
|Jan 25, 2026
Rondoniense - 2 2025
|Dec 04, 2025
|Dec 07, 2025
|Copa Fares Lopes 2025
|Oct 25, 2025
|Dec 05, 2025
|Copa do Brasil U20 2025
|Oct 22, 2025
|Dec 09, 2025
Kings Cup 2025
|Oct 17, 2025
|Nov 15, 2025
|Potiguar - 2 2025
|Oct 05, 2025
|Nov 23, 2025
|Paraense A3 2025
|Sep 27, 2025
|Nov 25, 2025
|Gaúcho - 3 2025
|Sep 27, 2025
|Dec 07, 2025
Piauiense - 2 2025
|Sep 27, 2025
|Nov 01, 2025
|Carioca B2 2025
|Sep 21, 2025
|Dec 07, 2025
|Pernambucano - U20 2025
|Sep 13, 2025
|Nov 24, 2025
|Sergipano - 2 2025
|Sep 11, 2025
|Nov 01, 2025
|Copa Santa Catarina 2025
|Sep 07, 2025
|Nov 23, 2025
|Catarinense - 3 2025
|Sep 07, 2025
|Oct 26, 2025
|Carioca - 2 2025
|Sep 06, 2025
|Dec 06, 2025
|Goiano - 3 2025
|Sep 06, 2025
|Nov 15, 2025
|Paranaense - 3 2025
|Aug 30, 2025
|Nov 23, 2025
|Brasiliense B 2025
|Aug 30, 2025
|Oct 11, 2025
|Pernambucano - 2 2025
|Aug 30, 2025
|Nov 01, 2025
|Mineiro - 3 2025
|Aug 29, 2025
|Nov 22, 2025
|Paraibano 2 2025
|Aug 23, 2025
|Oct 08, 2025
|Paraense U20 2025
|Aug 15, 2025
|Sep 27, 2025
|Capixaba B 2026
|Aug 09, 2025
|Oct 18, 2025
|Carioca U20 2025
|Aug 02, 2025
|Nov 22, 2025
|Potiguar - U20 2025
|Aug 02, 2025
|Oct 01, 2025
|Cearense - 3 2025
|Jun 28, 2025
|Aug 16, 2025
|Copa Rio 2025
|Jun 25, 2025
|Sep 17, 2025
|Paraibano U20 2025
|Jun 15, 2025
|Aug 10, 2025
|Paraense B1 2025
|Jun 06, 2025
|Jun 29, 2025
|Carioca C 2025
|May 25, 2025
|Sep 04, 2025
|Amazonense - 2 2025
|May 23, 2025
|Jul 06, 2025
|Goiano - 2 2025
|May 21, 2025
|Aug 03, 2025
|Gaúcho - 2 2025
|May 17, 2025
|Aug 30, 2025
|Alagoano U20 2025
|May 17, 2025
|Aug 31, 2025
|Mineiro - 2 2025
|May 03, 2025
|Aug 09, 2025
|Sergipano U20 2025
|Apr 17, 2025
|Jun 01, 2025
|Copa Verde 2025
|Jan 22, 2025
|Apr 24, 2025
|Brasileiro de Aspirantes 2024
|Sep 25, 2024
|Nov 24, 2024
|Pernambucano - 3 2024
|Sep 21, 2024
|Nov 02, 2024