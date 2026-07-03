Brazil Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Copa Paulista 2026Jul 19, 2026Aug 22, 2026
Brasileiro U17 2026May 30, 2026Sep 29, 2026
Maranhense - 2 2026May 30, 2026Jul 04, 2026
Paulista - U20 2026May 29, 2026Jun 05, 2026
Brasiliense U20 2026May 16, 2026Jul 26, 2026
Copa Gaúcha 2026May 13, 2026Jun 17, 2026
Baiano - 2 2026May 02, 2026Jul 04, 2026
Carioca A2 2026Apr 29, 2026Jul 04, 2026
Copa Espírito Santo 2026Apr 22, 2026Jun 06, 2026
Catarinense - 2 2026Apr 21, 2026Jul 26, 2026
Matogrossense 2 2026Apr 18, 2026May 31, 2026
Paulista Série B 2026Apr 17, 2026Jun 20, 2026
Alagoano - 2 2026Apr 11, 2026May 30, 2026
Cearense U20 2026Apr 11, 2026Jul 04, 2026
Serie D 2026Apr 04, 2026Jun 13, 2026
Serie C 2026Apr 04, 2026Aug 30, 2026
Catarinense U20 2026Apr 04, 2026Aug 01, 2026
Brasileiro U20 B 2026Mar 31, 2026May 27, 2026

Copa Norte 2026

Mar 24, 2026May 27, 2026

Copa Sul-Sudeste 2026

Mar 24, 2026Jun 07, 2026

Copa Centro-Oeste 2026

Mar 24, 2026May 27, 2026
Copa do Nordeste 2026Mar 24, 2026May 27, 2026
Serie B 2026Mar 21, 2026Nov 14, 2026
Estadual Junior U20 2026Mar 21, 2026Jun 07, 2026
Mineiro U20 2026Mar 21, 2026Jun 27, 2026

Recopa Catarinense 2026

Mar 15, 2026Mar 15, 2026
Cearense - 2 2026Mar 14, 2026May 31, 2026
Goiano U20 2026Mar 07, 2026May 30, 2026
Copa Rio U20 2026Mar 07, 2026May 09, 2026
Baiano U20 2026Mar 06, 2026Jun 03, 2026
Paranaense U20 2026Feb 28, 2026Jun 06, 2026
Paranaense - 2 2026Feb 27, 2026Jun 06, 2026
Copa do Brasil U17 2026Feb 24, 2026May 26, 2026
Copa Grão Pará 2026Feb 22, 2026Mar 07, 2026
Brasileiro U20 A 2026Feb 20, 2026Jul 01, 2026
Copa Do Brasil 2026Feb 17, 2026Aug 05, 2026
Brasileiro Women 2026Feb 13, 2026Aug 22, 2026
Amapaense 2026Feb 07, 2026Mar 28, 2026
Supercopa do Brasil 2026Feb 01, 2026Feb 01, 2026
Paulista - A4 2026Jan 30, 2026May 10, 2026
Serie A 2026Jan 28, 2026Dec 02, 2026
Copa Alagoas 2026Jan 28, 2026Mar 25, 2026
Roraimense 2026Jan 24, 2026Apr 04, 2026
Paraense 2026Jan 24, 2026Mar 08, 2026
Paulista - A3 2026Jan 23, 2026Apr 26, 2026
Sul-Matogrossense 2026Jan 18, 2026Apr 02, 2026
Rondoniense 2026Jan 17, 2026Mar 28, 2026
Tocantinense 2026Jan 17, 2026Apr 05, 2026
Paraibano 2026Jan 17, 2026Mar 22, 2026
Acreano 2026Jan 15, 2026Mar 22, 2026
Capixaba 2026Jan 13, 2026Mar 28, 2026
Carioca - 1 2026Jan 11, 2026Mar 08, 2026
Amazonense 2026Jan 10, 2026Mar 21, 2026
Piauiense 2026Jan 10, 2026Mar 21, 2026
Sergipano 2026Jan 10, 2026Mar 14, 2026
Alagoano 2026Jan 10, 2026Mar 07, 2026
Matogrossense 2026Jan 10, 2026Mar 08, 2026
Baiano - 1 2026Jan 10, 2026Mar 07, 2026
Mineiro - 1 2026Jan 10, 2026Mar 08, 2026
Gaúcho - 1 2026Jan 10, 2026Mar 08, 2026
Goiano - 1 2026Jan 10, 2026Mar 15, 2026
Potiguar 2026Jan 10, 2026Mar 21, 2026
Maranhense 2026Jan 10, 2026Feb 25, 2026
Brasiliense 2026Jan 10, 2026Mar 21, 2026
Paulista - A1 2026Jan 10, 2026Mar 08, 2026
Paulista - A2 2026Jan 09, 2026May 13, 2026
Pernambucano - 1 2026Jan 09, 2026Mar 08, 2026
Cearense - 1 2026Jan 06, 2026Mar 08, 2026
Paranaense - 1 2026Jan 06, 2026Mar 07, 2026
Catarinense - 1 2026Jan 06, 2026Mar 08, 2026
São Paulo Youth Cup 2026Jan 02, 2026Jan 25, 2026

Rondoniense - 2 2025

Dec 04, 2025Dec 07, 2025
Copa Fares Lopes 2025Oct 25, 2025Dec 05, 2025
Copa do Brasil U20 2025Oct 22, 2025Dec 09, 2025

Kings Cup 2025

Oct 17, 2025Nov 15, 2025
Potiguar - 2 2025Oct 05, 2025Nov 23, 2025
Paraense A3 2025Sep 27, 2025Nov 25, 2025
Gaúcho - 3 2025Sep 27, 2025Dec 07, 2025

Piauiense - 2 2025

Sep 27, 2025Nov 01, 2025
Carioca B2 2025Sep 21, 2025Dec 07, 2025
Pernambucano - U20 2025Sep 13, 2025Nov 24, 2025
Sergipano - 2 2025Sep 11, 2025Nov 01, 2025
Copa Santa Catarina 2025Sep 07, 2025Nov 23, 2025
Catarinense - 3 2025Sep 07, 2025Oct 26, 2025
Carioca - 2 2025Sep 06, 2025Dec 06, 2025
Goiano - 3 2025Sep 06, 2025Nov 15, 2025
Paranaense - 3 2025Aug 30, 2025Nov 23, 2025
Brasiliense B 2025Aug 30, 2025Oct 11, 2025
Pernambucano - 2 2025Aug 30, 2025Nov 01, 2025
Mineiro - 3 2025Aug 29, 2025Nov 22, 2025
Paraibano 2 2025Aug 23, 2025Oct 08, 2025
Paraense U20 2025Aug 15, 2025Sep 27, 2025
Capixaba B 2026Aug 09, 2025Oct 18, 2025
Carioca U20 2025Aug 02, 2025Nov 22, 2025
Potiguar - U20 2025Aug 02, 2025Oct 01, 2025
Cearense - 3 2025Jun 28, 2025Aug 16, 2025
Copa Rio 2025Jun 25, 2025Sep 17, 2025
Paraibano U20 2025Jun 15, 2025Aug 10, 2025
Paraense B1 2025Jun 06, 2025Jun 29, 2025
Carioca C 2025May 25, 2025Sep 04, 2025
Amazonense - 2 2025May 23, 2025Jul 06, 2025
Goiano - 2 2025May 21, 2025Aug 03, 2025
Gaúcho - 2 2025May 17, 2025Aug 30, 2025
Alagoano U20 2025May 17, 2025Aug 31, 2025
Mineiro - 2 2025May 03, 2025Aug 09, 2025
Sergipano U20 2025Apr 17, 2025Jun 01, 2025
Copa Verde 2025Jan 22, 2025Apr 24, 2025
Brasileiro de Aspirantes 2024Sep 25, 2024Nov 24, 2024
Pernambucano - 3 2024Sep 21, 2024Nov 02, 2024