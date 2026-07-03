Upcoming Football (Soccer) Matches of Oberliga - Westfalen 2026

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Matches not found

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Oberliga - Westfalen Team List

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Westfalia Rhynern

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ASC Dortmund

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Preußen Münster II

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SG Wattenscheid 09

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Lippstadt 08

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Gievenbeck

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Arminia II

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Victoria Clarholz

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Sprockhovel

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Türkspor Dortmund

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Eintracht Rheine

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Erkenschwick

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Verl II

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Ennepetal

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Hiltrup

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Vreden

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Rot Weiss Ahlen

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Schermbeck

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Finnentrop / Bamenohl

Oberliga - Westfalen Stadiums

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Wersestadion

Ahlen, Germany

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SPORTCLUB Arena

Verl, Germany

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Klein Arena

Sprockhövel, Germany

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Sportplatz Bamenohl

Finnentrop, Germany

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Poststadion Kunstrasen 1

Verl, Germany

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Waldstadion Aplerbeck

Dortmund, Germany

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Kümpel+Hellmeister-Arena

Hamm, Germany

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Bezirkssportanlage Rußheide

Bielefeld, Germany

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Kunstrasenplatz Mendeplatz 2

Dortmund, Germany

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Bremenstadion

Ennepetal, Germany

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Volksbank-Arena

Schermbeck, Germany

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Liebelt-Arena

Lippstadt, Germany

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Hamalandstadion

Vreden, Germany

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LVM-Youngstars-Arena

Münster, Germany

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Senger Arena

Münster, Germany

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Rasenplatz TuS Hiltrup

Münster, Germany

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Stimberg-Stadion

Oer-Erkenschwick, Germany

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OBI-Arena

Rheine, Germany

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Holzhofstadion

Herzebrock, Germany

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Lohrheidestadion

Bochum, Germany